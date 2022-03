POL-KA: (KA) Brand auf Firmengelände in Oberderdingen-Flehingen

Karlsruhe (ots) - In einer Straßenbahn der Linie S1 wurde eine 19-Jährige am Montagabend zwischen den Haltestellen Yorckstraße und Knielinger Allee geschlagen. Die junge Frau saß gegen 19.30 Uhr als Fahrgast in der Bahn. Ebenfalls in der Bahn befanden sich drei Männer im Alter zwischen 24 und 29 Jahren, sowie eine 18-Jährige. Die Gruppe fiel durch ihr ungebührliches Benehmen und Pöbeleien gegenüber anderen ...

mehr