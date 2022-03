POL-KA: (KA)Malsch - Polizeiposten Malsch wieder geöffnet

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Diebe brachen am Montagnachmittag in eine Wohnung in Durlach ein und erbeuteten Bargeld. Während der kurzen Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ellmendinger Straße in Durlach drangen Einbrecher in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung ein. Da die Hauseingangstür scheinbar offenstand, hatten die Diebe ein leichtes Spiel. Den ...

