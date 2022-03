Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Stein von Brücke geworfen - Pkw beschädigt

Karlsruhe (ots)

Durch einen von einer Brücke über die Gustav-Heinemann-Allee geworfenen Stein wurde am Montagabend ein Pkw beschädigt. Ein 27-Jähriger fuhr gegen 21.15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Gustav-Heinemann-Allee stadtauswärts. Als er die Fußgängerüberführung zwischen dem Otto-Hahn-Gymnasium und dem dortigen Spielplatz passierte vernahm er einen Schlag an der Front des Pkw. Nachdem er angehalten hatte stellt er fest, dass das vordere Kennzeichen nicht mehr am Fahrzeug war. In der Höhe der Brücke konnten mehrere Steinsplitter festgestellt werden. Nach den bisherigen Feststellungen warfen bislang Unbekannte einen größeren Stein auf die Fahrbahn. Seit Anfang März wurden den dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt insgesamt sieben Vorfälle gemeldet, bei denen Steine oder Flaschen von Brücken auf die Fahrbahn geworfen wurden. Verletzt wurde bislang niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. In einigen Fällen wurden in unmittelbarer Nähe der Brücken dunkel gekleidete Personen festgestellt, die Fahrräder bei sich hatten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

