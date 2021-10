Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb auf Friedhof

Mühlhausen (ots)

Gelegenheit macht Diebe, so geschehen am Donnerstag, gegen 15 Uhr, auf dem Friedhof in der Eisenacher Landstraße. Eine 73-jährige Rentnerin entsorgte Abfälle auf einem, nur wenige Meter vom Grab entfernten, Komposthaufen. Diesen Umstand nutzte ein Dieb, nahm das Handy der Frau an sich und verschwand. Das Telefon hatte sie vor dem Grab auf ihrer Handtasche abgelegt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

