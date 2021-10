Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfall gesucht

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einem Unfall vom Dienstag, an dem ein Rettungswagen beteiligt war. Am Dienstag, 5. Oktober, gegen 11.45 Uhr, kollidierten in der Stolberger Straße auf Höhe der Karolinger Straße ein Transporter und ein Rettungswagen. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell