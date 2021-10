Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkenen Autofahrer erwischt

Mühlhausen (ots)

Zeugen informierten am frühen Dienstagabend, gegen 18 Uhr, die Polizei über einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer in Mühlhausen. Der Mann befuhr mit seinem Dacia Duster einen Parkplatz am Kiliansgraben. Als er aus seinem Auto ausstieg, bemerkten die Zeugen die Alkoholisierung. Die alarmierten Polizisten ließen den 60-Jährigen pusten. Der Verdacht der Zeugen bestätigte sich. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Er musste mit zur Blutentnahme und sein Auto stehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

