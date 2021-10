Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Rettungswagen im Einsatz

Nordhausen (ots)

Vier verletzte Menschen, darunter ein schwerverletzter Autofahrer, sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstag in der Stolberger Straße. Gegen 11.45 Uhr befand sich ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz in Richtung August-Bebel-Platz. Vor ihm fuhr der Notarzteinsatzwagen. Auf Höhe der Karolinger Straße fuhren die Einsatzfahrzeuge an mehreren haltenden Fahrzeugen vorbei, als plötzlich vor dem Rettungswagen ein Mercedes Sprinter nach links in die Karolinger Straße abbog und mit dem Rettungswagen kollidierte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden ist mit über 50.000 Euro enorm. Auch eine Straßenlaterne wurde bei dem Unfall beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell