Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit gefälschten Kennzeichen und unter Drogeneinfluss unterwegs

Mühlhausen (ots)

Polizisten stoppten am Montagabend in der Wanfrieder Straße eine Autofahrerin in ihrem Fahrzeug. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 31-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Außerdem war die Zulassungsplakette auf dem Kennzeichen gefälscht. Eine Anzeige gegen den 41-jährigen Freund der Frau, der auch Eigentümer des Autos ist, wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung, war die Folge. Die Polizisten stellten die Kennzeichen sicher, das Auto musste stehen bleiben.

