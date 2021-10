Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher nach Drohung im Krankenhaus

Nordhausen (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Dienstagmorgen in der Johannes-Thal-Straße. Mehrere Notrufe hatten gegen 8 Uhr die Polizei erreicht, indem von einer Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn die Rede war. Bei Eintreffen der Polizei war der 15-jährige Sohn immer noch extrem aufgebracht und ließ sich nicht beruhigen. Sprachbarrieren, bei der betroffenen Familie handelte es sich um Iraker, verhinderten zunächst eine konkrete Sachverhaltsschilderung. Mit Hilfe einer Sprachmittlerin stellte sich heraus, dass der Sohn schon längere Zeit psychisch labil ist und am Morgen gedroht hatte, das Wohnhaus anzuzünden. Dieser Drohung verleihte er Nachdruck, indem er bereits einen Papierkorb in der Wohnung angezündet hatte. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo die stationäre Aufnahme erfolgte. Die Mutter blieb unverletzt. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen des Verdachtes der versuchten Herbeiführung einer Brandgefahr ermittelt.

