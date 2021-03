Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Fast vier Kilogramm Marihuana beim Reserverad versteckt

Lörrach. Weil am Rhein (ots)

Er sei gerade auf dem Rückweg vom Probearbeiten in der Schweiz und jetzt auf dem Weg nach Hause, gab ein 33jähriger Reisender aus Nordrhein-Westfalen am frühen Abend des 12. Februar gegenüber einem Kontrollteam des Hauptzollamts Lörrach am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn an. Anmeldepflichtige Waren habe er keine dabei, meinte der Mann weiter. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle stießen die Beamten unter der Abdeckung des Kofferraumbodens in der für das Reserverad vorgesehenen Aussparung allerdings auf eine Plastiktasche, in der sich - nochmals in Stoff eingehüllt - ein in schwarze Folie eingewickeltes Päckchen befand, das augenscheinlich und vor allem dem Geruch nach Marihuana enthielt; 3,6 Kilogramm wogen die Beamten nach. Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung und das Betäubungsmittelgesetz wurde gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Der vorläufig festgenommene Beschuldigte und die mutmaßlichen Drogen wurden den hinzugezogenen Kollegen des Zollfahndungsamtes Stuttgart übergeben, das die weiteren Ermittlungen führt.

