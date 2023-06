Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Mit Mietwagen geflüchtet - Polizei stellt Trio

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag (13. Juni, 16:15 Uhr) drei Männer gestellt, die mit einem Mietwagen auf der Herwarthstraße vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sind. Bei einem Fahrmanöver kollidierte der VW mit einem abgestellten Zivilwagen und einem Ampelmast. Der Fluchtfahrer setzte seinen Weg in Richtung Hamborner Straße fort. In der Nähe eines Firmengeländes hielt der VW an und die drei Männer rannten weg. Die Polizisten liefen hinterher und stoppten die Flüchtigen. Der Beifahrer (28) leistete zunächst Widerstand, konnte jedoch festgehalten werden. Der 27 Jahre alte Fahrer erzählte direkt, dass er keine entsprechende Fahrerlaubnis besäße. Die anderen beiden seien nur aus Angst geflüchtet. Die Polizisten stellten den Pkw sicher und schrieben Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Unfalls und wegen des Widerstands.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell