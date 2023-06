POL-DU: Neudorf: Loveparade Gedenkstätte verwüstet - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw am 5. Mai am Sternbuschweg ist eine 86-Jährige am Montag (5. Juni) ihren Verletzungen erlegen. Bei dem Unfall hatte der 53 Jahre alte Fahrer des Lkw die Fußgängerin beim Abbiegen von der Oststraße auf den Sternbuschweg touchiert. Sie stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Die Ermittlungen zum Unfall dauern noch an. Unsere ursprüngliche Berichterstattung: ...

