Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt nach Vorfall in Regionalzug

Freiburg/Offenburg (ots)

Gestern Abend soll es zwischen 21:30-22:00 Uhr in einem Regionalzug von Freiburg nach Offenburg zu Beleidigungen und Bedrohungen zum Nachteil von Zugbegleitern gekommen sein. Laut derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 19-jährige Zugbegleiterin, in deren Begleitung sich ihr 30-jähriger Kollege befand, die Tickets von drei Männern kontrollieren. Diese beleidigten und bedrohten die beiden DB Mitarbeiter daraufhin und begannen die Zugbegleiterin zu schubsen. Beide entfernten sich, konnten sich in ihrem Dienstabteil in Sicherheit bringen und verständigten die Polizei. Bei der Ankunft des Zuges im Bahnhof Offenburg konnten die drei Männer im Alter von 37, 40 und 48 Jahren durch zwei Streifen der Bundespolizei in Empfang genommen werden. Auch hier verhielten sich die drei nigerianischen Staatsangehörigen aggressiv. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet Aufzeichnungen einer Überwachungskamera im Zug sowie zahlreiche Zeugenaussagen aus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei auf freien Fuß entlassen, sie erwarten Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung.

