Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kneipen-Gäste geschlagen

Altena (ots)

Wegen einer gemeldeten Schlägerei rückte die Polizei am Samstag kurz nach 8 Uhr aus zur Lennestraße. Ein 22-jähriger in Altena gemeldeter Mann sollte mehrere Personen in einer Kneipe angegriffen haben. Vor Ort trafen die Polizeibeamten nur noch eines der Opfer, einen verletzten 36-jährigen Nachrodt-Wiblingwerder. Er sei gerade dabei gewesen, die Gaststätte zu verlassen, als er die Schläge bekam. Er habe keine Erklärung für den Angriff. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Bei der anschließenden Fahndung traf die Polizei den 22-Jährigen in der Fußgängerzone. Der alkoholisierte junge Mann bestreitet die Tat. Die Polizei schrieb eine Anzeige und stellte Kleidung des Tatverdächtigen sicher. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell