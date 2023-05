Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Offenburg (ots)

Ein bislang Unbekannter hat heute Nachmittag gegen 15:30 Uhr Reizgas in der Bahnhofshalle in Offenburg versprüht. Drei Reisende erlitten hierdurch Reizungen der Atemwege und Augenreizungen und mussten ärztlich behandelt werden. Der bislang Unbekannte hat sich nach der Tat entfernt und konnte auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Person of Color soll nach Zeugenangaben ca. 170 cm groß gewesen sein und soll ein braunes T-Shirt getragen haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu dem bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen geben kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

