Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame Deutsch-Französische Diensteinheit stellt falschen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Gestern haben Beamte der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit, bestehend aus Beamten der Bundespolizeiinspektion Offenburg und der französischen Grenzpolizei, einen falschen italienischen Personalausweis sichergestellt. Bei der Kontrolle eines Nahverkehrszuges aus Straßburg im Bahnhof Kehl, konnte sich ein tunesischer Staatsangehöriger nicht ausweisen. Im Rahmen der Personalienfeststellung wurde ein falscher italienischer Ausweis bei ihm aufgefunden. Er gab an, das Dokument vor einem Jahr in Frankreich gekauft zu haben. Recherchen ergaben, dass er aktuell in Deutschland als Asylbewerber gemeldet ist. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen, mit der Auflage, sich unverzüglich bei seiner zuständigen Ausländerbehörde zu melden. Zusätzlich erhält er eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

