Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Nittel-Rehlingen (ots)

Im Tatzeitraum Samstag, 29.10.22, 08:00 h - 17:00 h, hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienwohnhauses in Nittel-Rehlingen auf und drangen in das Gebäude ein. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Hinweise an Polizeiinspektion Saarburg, 06581 / 9155 - 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell