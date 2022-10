POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Löcknitz

Röbel/Mecklenburgische Seenplatte (ots) - Am 16.10.2022, gegen 15:32, wurde über Notruf bekannt, dass der Dachstuhl eines Wohngebäudes in Vipperow brennen würde. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Wohnhaus, in dem sich zwei Ferienwohnungen und die Wohnung des Vermieters befanden. Nach ersten Erkenntnisse hätte der Mieter einer der Ferienwohnungen zunächst Öl in einer Pfanne erhitzt und dann die Küche ...

mehr