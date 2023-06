Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Bei Unfall Spiegel abgefahren: Zeugen und zweites Fahrzeug gesucht

Duisburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (11. Juni, gegen 6 Uhr) gab es einen Unfall auf der Vulkanstraße. Die 21-jährige Fahrerin eines silberfarbenen VW Polo fuhr einen am Straßenrand geparkten schwarzen SUV an, sodass an beiden Autos die Seitenspiegel sowie die Fahrzeugseiten beschädigt wurden. Die Frau im Polo fuhr zunächst weiter und informierte die Polizei erst, als sie auf ihrer Arbeitsstelle angekommen war. Als die Polizei sich später im Zuge der Unfallaufnahme den geparkten zweiten Unfallwagen anschauen wollte, war dieser verschwunden. Jetzt sucht die Polizei nach diesem Wagen und bittet den Halter bzw. die Halterin sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 22 zu melden.

