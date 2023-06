Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und einer schwer verletzten Person - Einsatz von Rettungshubschrauber

Freiburg (ots)

Mit seinem Lkw befuhr am Donnerstag, 22.06.2023 gegen 14.40 Uhr ein 59 Jahre alter Mann die L 161 von Waldshut-Tiengen herkommend in Richtung Küssaberg. Laut Zeugenaussagen fuhr der Lkw stetig auf die Gegenfahrbahn und streifte hierbei einen entgegenkommenden Nissan und kollidierte anschließend mit einem dahinterfahrenden Daewoo frontal. Dabei fuhr er an die Leitplanke und kollidierte noch zusätzlich frontal mit einem Mini Cooper, bevor er zum Stillstand kam. Die 60 Jahre alte Daewoo-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die vier Insassen im Nissan sowie der Fahrer des Mini und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden an den Fahrzeugen von rund 25000 Euro. Die L 161 wurde im Rahmen der Unfallaufnahme voll gesperrt. Neben der Polizei waren drei Rettungsdienste und ein Helikopter mit Notarzt im Einsatz. Weiter war die Feuerwehr Küssaberg mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

