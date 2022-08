Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 12.08.22/12.12 Uhr: Brand von Nadelbäumen

Reutlingen (ots)

Bei einer Ortsangabe hat sich ein Fehler eingeschlichen. Wir bitten Sie, die nachstehende korrigierte Version zu verwenden:

Reutlingen (RT): Brand von Nadelbäumen

Aus noch unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Freitag ein Nadelbaumstreifen an einem Feldweg bei der L387 zwischen Rommelsbach und Oferdingen in Brand geraten. Zeugen entdeckten die brennenden Bäume gegen 0.45 Uhr und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte daraufhin die Flammen, durch die augenscheinlich nur geringer Sachschaden entstanden war. Auch ein in der Nähe befindlicher Polizeihubschrauber war kurzzeitig im Einsatz. Bereits in der Nacht Dienstag hatte kurz vor ein Uhr das Gestrüpp unterhalb der Bäume Feuer gefangen. Die Flammen waren daraufhin auch auf teilweise auf die Bäume übergegangen. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (rn)

