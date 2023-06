Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl von Pedelec in Haltingen

Freiburg (ots)

Ein in der Freiburger Straße hinter einem Haus stehendes, rotes Pedelec der Marke Specialized wurde am Donnerstag, 22.06.2023, in dem kurzen Zeitraum zwischen 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr, von einem Unbekannten entwendet. Das Pedelec war in sich verschlossen und dürfte von dem Unbekannten weggetragen worden sein. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.200 Euro.

