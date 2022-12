POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht K90

Unkel (ots) - Am Donnerstagabend erschien ein 79-jähriger Mann aus Rheinbreitbach bei der Polizei in Linz und wollte seinen Pkw als gestohlen melden. Der Mann gab an, den Pkw in der Straße Am Turm in Unkel während des Besuchs einer Veranstaltung geparkt zu haben. Jetzt stünde das Fahrzeug nicht mehr da. Bei einer sofortigen Überprüfung der Polizei zusammen mit dem Halter konnte der Pkw unversehrt im Corneliaweg aufgefunden werden. Rückfragen bitte an: ...

mehr