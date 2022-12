Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliche Körperverletzung und Bedrohung unter Verwendung von Pfefferspray und Cuttermesser

Bad Hönningen (ots)

Am frühen Morgen des 10.12.2022, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Bad Hönningen, zwischen zwei bekannten Hausbewohnern, zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im Laufe der Geschehnisse versuchte sich einer der Hausbewohner gewaltsam Zutritt zur Wohnung der anderen Streitpartei zu verschaffen. Als dies misslang, kam es im Hausflur zum Einsatz von Pfefferspray und zu einer Bedrohung mittels Cuttermesser. Daraufhin verschanzte sich der Melder in seiner Wohnung und alarmierte die Polizei. Der Beschuldigte Hausbewohner konnte durch die Beamten widerstandslos vor dem Mehrfamilienhaus, am Boden fixiert werden. Das Cuttermesser konnte durch die Polizeibeamten in der Wohnung des Täters aufgefunden werden. Um die Folgen des Pfeffersprayeinsatzes im Hausflur zu neutralisieren, wurde dieser trotz geringer Außentemperaturen quergelüftet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, wurde dem augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehendem Beschuldigten, eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell