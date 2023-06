Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Versuchter Einbruch in Shisha-Bar - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 01.00 Uhr bis 14.00 Uhr, versuchte ein Unbekannter ein Fenster einer Shisha-Bar in der Hermann-Burte-Straße aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte nicht in die Bar. Vielleicht wurde er auch gestört. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

