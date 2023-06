Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Fahrzeug gerät in Brand

Freiburg (ots)

Am 23.06.23 um 11:50 Uhr kam es in einer Fahrzeuggarage in der Fürstenbergstraße in Freiburg zu einem Fahrzeugbrand. Die Feuerwehr Freiburg fuhr die Einsatzörtlichkeit mit einem Großaufgebot an, da unklar war, ob es sich um eine Tiefgarage handeln könnte. Bei Eintreffen der Feuerwehr vor Ort stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine Person leicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Garage des Fahrzeughalters wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Über die Höhe des Gesamtsachschadens kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden.

