POL-FR: Rheinfelden: Verdacht Räuberische Erpressung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Der 61-jährige Motorradfahrer ist in der Folge am Donnerstag, 22.06.2023, verstorben. Ursprungsmeldung: Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitag, 09.06.2023, kurz nach 18.00 Uhr, die Kreisstraße 6338 (Hauptstraße) und bog an der Einmündung nach links in die Bundesstraße 518 ein. Dabei ...

mehr