POL-MA: Heidelberg, B 535: Fracht verloren, Pkw beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) - Großbrand im Stadtteil Jungbusch, Aktualisierung Samstag, 04.02.2023, 10.15 Uhr Der Feuerwehreinsatz im Mannheimer Stadtteil Jungbusch dauert nach wie vor an. Die Bewohner der unmittelbar angrenzenden Gebäude können aus Sicherheitsgründen derzeit noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Betreuungsstelle wird in der nahegelegenen Jungbuschhalle eingerichtet. Das ehemalige Industriegebäude, in ...

