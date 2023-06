POL-FR: Betrunkene Fahrzeugführerin fällt zweimal hintereinander auf - Erhebliche Alkoholisierung - Uneinsichtigkeit führt zu zweiter Trunkenheitsfahrt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am 23.06.23 um 11:50 Uhr kam es in einer Fahrzeuggarage in der Fürstenbergstraße in Freiburg zu einem Fahrzeugbrand. Die Feuerwehr Freiburg fuhr die Einsatzörtlichkeit mit einem Großaufgebot an, da unklar war, ob es sich um eine Tiefgarage handeln könnte. Bei Eintreffen der Feuerwehr vor Ort stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht ...

