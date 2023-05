PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Kellerraum +++ Betrüger erfolgreich +++ Betrunken von Unfallstelle geflohen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Dachrinnenreinigung bringt Rentnerin um Goldschmuck und Bargeld, Elz, 08.05.2023, 10:30 Uhr

(da)Bereits am 08.05.2023 wurde eine Rentnerin aus Elz Opfer von dubiosen Handwerkern. Diese klingelten unverhofft bei der 70-Jährigen und boten an, die Dachrinne ihres Wohnhauses zu reinigen. Nach Beendigung der Arbeiten forderten die Handwerker jedoch einen außergewöhnlich hohen Preis für ihre Leistungen, den sie sofort bar oder mit Goldschmuck bezahlen sollte. Die stark Verunsicherte willigte ein, zahlte einen Teilbetrag und händigte einen Teil ihres Schmucks aus. Hiermit gaben sich die Betrüger jedoch nicht zufrieden. Zum einen überredeten sie die 70-Jährige, den noch fehlenden Differenzbetrag auf ein ausländisches Konto zu überweisen, zum anderen stahlen sie ein weiteres Goldarmband der Dame, als sie sich unbeobachtet fühlten. Unterm Strich zahlte die Seniorin nun knapp 5.000EUR für die Instandsetzung ihrer Dachrinne.

Haustürgeschäfte bergen häufig diverse Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die jedoch im Nachgang feststellen müssen, dass die versprochene Arbeit nicht sachgemäß oder gar nicht geleistet wurde und wenn zu einem sehr viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie vor möglichen Arbeiten das Unternehmen eingehend. Holen Sie sich verschiedene Angebote ein und halten Sie sämtliche Vereinbarungen vertraglich fest und ganz wichtig, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

2. WhatsApp-Betrüger in Limburg erfolgreich, Limburg, 23.05.2023

(da)Die WhatsApp-Nachricht des vermeintlichen Sohnes kostete einen Mann aus Limburg knapp 2.500EUR. Der Limburger erhielt am Mittwoch eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. In der Nachricht schrieb der vermeintliche Sohn, dass er sein Handy verloren habe und somit über eine neue Nummer verfüge. Weiterhin müsse er eine dringende Überweisung tätigen, die doch bitte vom Vater übernommen werden soll. In dem guten Glauben, seinem Sohn eine Unterstützung zu sein, stimmte der Limburger zu und tätigte die Überweisung in Höhe von ca. 2.500EUR. Als der vermeintliche Sohn nun um eine zweite Überweisung in gleicher Höhe bat, wurde der Angeschriebene stutzig, wodurch der Betrug aufflog.

3. Einbruch in Kellerraum,

Limburg-Offheim, Limburger Straße, Montag, 22.05.2023, 12:20 Uhr bis Mittwoch, 24.05.2023, 12:40 Uhr

(wie) Am Wochenanfang wurde in Offheim in einen Kellerraum eingebrochen und Gegenstände daraus gestohlen. Unbekannte Täter hatten zwischen Montagmittag und Mittwochmittag die Tür eines Mehrfamilienhauses in der Limburger Straße aufgehebelt und waren so in das Innere des Gebäudes gelangt. Sie begaben sich in den Keller und entwendeten aus einem Raum Gegenstände wie Rollläden und Küchenplatten im Wert von circa 500 EUR. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Metall von Grundstück gestohlen,

Weilburg-Odersbach, Steinhof, Februar bis Mai 2023

(wie) In der Zeit von Februar bis Mai dieses Jahrs wurde in Odersbach Metall von einem Grundstück gestohlen. Das Gartengrundstück an der Zufahrt zum Jugendzeltplatz Odersbach wurde von unbekannten Dieben angegangen. Diese öffneten die massive Ketten des Eingangstores gewaltsam und gelangten so auf das Grundstück. Das antike Eingangstor aus Eisen entwendeten die Diebe ebenso wie diverse weitere Metallgegenstände wie Kerzenständer, eine Vogeltränke oder Kupferkessel. Wie das schwere Diebesgut im Wert von über 3.000 EUR abtransportiert wurde ist unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Fahrradsattel gestohlen,

Hadamar, Am Elbbachufer, Dienstag, 23.05.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 24.05.2023, 06:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Hadamar ein Sattel von einem auf einem Autogepäckträger montierten Fahrrad gestohlen worden. Ein 39-Jähriger hatte seinen blauen VW Golf mit einem Fahrrad, das auf einem Heckgepäckträger befestigt war, auf einem Parkplatz Am Elbbachufer abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, war der Sattel des Fahrrades verschwunden. Ein Dieb hatte diesen offensichtlich im Schutze der Dunkelheit abmontiert und mitgenommen. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

6. Scheibe eingeworfen und bedroht,

Hadamar, Hohlstraße, Donnerstag, 25.05.2023, 01:40 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem Haus in Hadamar randaliert, Scheiben eingeworfen und einen Mann bedroht. Die Polizei wurde gegen 01:40 Uhr in die Hohlstraße gerufen, da dort ein Mann randalieren würde. Beim Eintreffen der Streife wartete ein Bewohner des Hauses und erklärte, dass soeben ein Mann eine Fensterscheibe eines Nachbarn eigeschlagen hätte. Dieser Täter sei dann über eine Treppe an seiner Wohnung vorbeigekommen. Als der Bewohner den Mann angesprochen habe, sei dieser ausgeflippt, habe ihn massiv bedroht und den Glaseinsatz einer Tür mit Steinen eingeworfen. Als der Bewohner die Polizei verständigte sei der Randalierer geflohen. Er wurde beschrieben als 50 bis 60 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, Brillenträger und mit langen lockigen Haaren, die zum Zopf gebunden waren. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

7. Betrunken von Unfallstelle geflohen,

Elz, Hadamarer Straße, Mittwoch, 24.05.2023, 14:05 Uhr

(wie) In Elz hat ein Betrunkener am Mittwochnachmittag einen Unfall verursacht und floh anschließend von der Unfallstelle. Der 52-Jährige war mit einem Dacia auf der Hadamarar Straße in Richtung Niederhadamar unterwegs. Hierbei touchierte er einen geparkten Ford und beschädigte diesen. Anschließend fuhr der Mann einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und sogar erfolglos versucht den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Die Polizei konnte den 52-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen und festnehmen, da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1, 7 Promille. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheines durfte der Mann die Polizeidienststelle wieder verlassen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 250 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell