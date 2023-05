PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Aufmerksame Zeugen verhindern Geldübergabe! +++ Dreirädriges Kleinkraftrad aufgebrochen +++ Aufgefahren und geflüchtet +++ Geschwindigkeits- und Abstandsmessung auf der BAB 3

Limburg (ots)

1. Aufmerksame Zeugen verhindern Geldübergabe!, Limburg, Dienstag, 23.05.2023

(he)Dank zweier aufmerksamer Zeugen konnte gestern in Limburg die im Rahmen eines betrügerischen Schockanrufes hätte stattfinden sollende Geldübergabe verhindert werden. Somit blieb dem Opfer auch ein Schaden von 35.000 Euro erspart. Gegen 10:30 Uhr meldete sich eine unbekannte Anruferin auf dem Festnetz eines älteren Ehepaares und berichtete, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und darum ins Gefängnis müsse. Es sei denn, die Großeltern könnten eine Kaution von 35.000 Euro bezahlen. Natürlich wollte die Großmutter helfen und machte sich auf den Weg, das Geld, wie gefordert, beim "Amtsgericht Limburg einem Notar" zu übergeben. Glücklicherweise führte die Seniorin jedoch das Gespräch mit den Betrügern auf ihrem Fußweg zum Amtsgericht dauerhaft mittels Mobiltelefon. Einem Zeugen kamen die von ihm wahrgenommenen Wortfetzen sehr merkwürdig vor und er schöpfte Verdacht, dass die Dame mit Betrügern telefonieren könnte. Er folgte ihr gemeinsam mit einem weiteren Zeugen, welchem die Sache ebenfalls komisch vorkam. Da sich die Dame, in dem festen Glauben ihrer Enkelin in einer Notlage zu helfen, auch nach einem Hinweis der beiden Zeugen nicht stoppen ließ, verständigten die Männer die Polizei. Eine Streife machte sich sofort auf den Weg, sprach die Seniorin an und konnte sie davon überzeugen, dass sie leider Betrügern in die Falle gegangen war; das Geld hatte sie jedoch noch bei sich. Die Betrüger spielen bei dieser Art von Anrufen immer mit den Ängsten der Opfer und setzen auf deren uneingeschränkte Hilfsbereitschaft gegenüber Verwandten und Bekannten! Durch die zunächst beängstigende Nachricht soll Stress erzeugt und ein klares, reflektiertes Denken verhindert werden. Schenken Sie solchen Geschichten keinen Glauben. Weder die Polizei noch andere Behörden werden telefonisch von Ihnen die Bezahlung eines Geldbetrages, ganz egal aus welchem Grund, fordern. Und eine Übergabe auf der Straße kann natürlich ebenfalls niemals rechtens sein. Beenden Sie solche Telefonate sofort; ansonsten haben Sie schlechte Karten, sich aus den Psychospielchen der Täter wieder zu befreien. Rufen Sie selbst mit der Ihnen bekannten Nummer die Angehörigen an, denen Sie angeblich helfen sollen. Dann werden Sie schnell feststellen, dass keine Notlage vorliegt! Weitere Informationen zu verschiedensten Betrügereien finden sie unter www.polizei-beratung.de

2. Dreirädriges Kleinkraftrad aufgebrochen, Dornburg, Frickhofen, Marktstraße, Montag, 22.05.2023, 17:00 Uhr bis Dienstag, 23.05.2023, 08:30 Uhr

(he)In der Nacht von Montag auf Dienstag machten sich in Dornburg Frickhofen unbekannte Täter an einem Kleinkraftrad zu schaffen und versuchten dieses zu entwenden. Das dreirädrige Kleinfahrzeug stand in der Marktstraße vor einem Einfamilienhaus, als der oder die Täter zunächst die Beifahrertür aufhebelten und anschließend versuchten das Kleinkraftrad kurzzuschließen. Dies scheiterte und die Täter flüchteten vom Tatort. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

3. Aufgefahren und geflüchtet,

Hadamar, Niederhadamar, Mainzer Landstraße, Montag, 22.05.2023, 10:00 Uhr

(he)Am Montagmorgen kam es in Niederhadamar auf dem Parkplatz eines Discounters zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 1.500 Euro entstand. Eine 50-jährige Audi-Fahrerin beabsichtigte von dem Parkplatz auf die Mainzer Landstraße aufzufahren, stoppte jedoch kurz um sich zu vergewissern, dass kein Verkehr quert. Während diesem kurzen Stopp fuhr ihr ein Pkw in das Heck. Der Fahrer des auffahrenden Pkw stieg kurz aus, schaute nach dem Schaden der Audi-Fahrerin, gab ihr kurz zu verstehen, dass er ihn für unbedeutend halten würde und fuhr davon. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro. Zu dem Fahrzeug und dessen Fahrer gibt es nur vage Hinweise: Langes, blaues Fahrzeug, Fahrer circa 60 Jahre alt, circa 1,80 m, weiße Haare, dünn, sprach deutsch. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Geschwindigkeits- und Abstandsmessung auf der BAB 3, Dienstag, 23.05.2023

(he)Gestern war ein ziviles Einsatzfahrzeug der Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Westhessen auf der A3 im Einsatz und kontrollierte dort den fließenden Verkehr hinsichtlich Geschwindigkeits- und Abstandsverstößen. Teilweise wurde ein verantwortungsloses Fahrverhalten festgestellt. Ein ausländischer Zweiradfahrer überholte zum Beispiel mehrere Fahrzeuge rechts, gestikulierte in Richtung anderer Verkehrsteilnehmer und fuhr in einem nachgewiesenen Fall bei 145 km/h bis auf knappe sechs Meter auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Vor Ort musste der 57-Jährige eine sogenannte Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro entrichten, wird aber sicherlich auch noch Post von der Zentralen Bußgeldstelle bekommen. Ein 22-Jähriger "toppte" dieses Fehlverhalten jedoch noch. Mit über 110 km/h hielt dieser nur einen Abstand von etwas über vier Metern ein. Dass weiterhin noch mehrere Fahrzeuge rechts überholt wurden versteht sich fast von selbst. Ergebnis: Mindestens 640 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer müssen ebenfalls mit Fahrverboten rechnen und fünf Fahrzeugführende werden ebenfalls Punkte im Fahreignungsregister sammeln. Der traurige "Spitzenreiter" überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 84 Stundenkilometer.

