Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Am Freitagabend um 22:25 Uhr fuhr der 23-jährige Unfallverursacher mit seinem 1er BMW aus einer Tiefgarage in der Olgastraße mit Schwung auf diese ein, übersah hierbei einen KIA Sportage und kollidierte mit diesem. Nach dem Zusammenstoß setzte der Unfallverursacher mit seinem BMW zurück und entfernet sich unerlaubt von der Unfallstelle, allerdings vergas er hierbei das vordere Kennzeichen, welches abgefallen war und auf der Straße lag. Dieses wurde vom 42-jährigen Skodafahrer eingesammelt und im Anschluss der Polizei übergaben. Über das Kennzeichen konnte anschließend der Unfallverursacher ermittelt und kontaktiert werden, welcher sich schlussendlich bei der Polizei stellte. Hierbei wurde festgestellt, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Der BMW-Fahrer muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol verantworten. Des Weiteren musste er seinen Führerschein den Beamten aushändigen.

Tettnang

Unter Alkoholeinfluss einen Lkw gestreift

Am Freitagnachmittag, gegen 14:15 Uhr befuhr die 43-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Daimler-Benz die K7709 von Apflau in Richtung Unterlangnau. Auf Höhe Laimnau kam die Daimler-Benzfahrerin in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden 25-jährigen Lkw-Fahrer mit seinem DAF. Anschließend fuhr die Unfallverursacherin noch ca. 1 km weiter bis ihr Fahrzeug auf Grund eines platten Reifens nicht mehr weiterfahren konnte. Dort wurde sie anschließend von den Beamten sitzend neben ihrem Fahrzeug angetroffen. Während des Gesprächs konnten die eingesetzten Polizeibeamten deutliche Anzeichen auf Alkoholeinwirkung feststellen, weswegen eine Blutentnahme veranlasst wurde. An den Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Schaden von ca. 11.000 Euro. Die Unfallverursacherin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Des Weiteren muss sie sich wegen Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell