Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Drei Alleinunfälle mit Pedelec-Fahrenden - Präventionstipp der Polizei

Kreis Viersen (ots)

Am 03.07.2023 hat es im Kreis Viersen drei Alleinunfälle mit Pedelec-Fahrenden gegeben. Zum einen musste eine 66-jährige Illericherin, welche mit ihrem Pedelec gegen 12.45 Uhr auf `Büschen´ in Nettetal-Hinsbeck unterwegs war, abbremsen, da sie den vor ihr stehenden Pedelec-Fahrer zu spät gesehen hatte. Auf Grund der Vollbremsung verlor sie die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Die Dame wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zum anderen stürzte ein Ehepaar, welches gemeinsam mit ihren Pedelecs auf ´Hehler` in Schwalmtal-Waldniel gegen 17.20 Uhr unterwegs war. Die 79-jährige Schwalmtalerin beabsichtigte vom Radweg auf die Straße zu fahren und verlor hierbei die Kontrolle. Daraufhin stützte sie auf die Fahrbahn. Ihr 82-jähriger Ehemann wollte im Zuge dessen wenden, um seiner Frau Hilfe leisten zu können. Bei dem Wendemanöver verlor auch der Schwalmtaler die Kontrolle und stürzte ebenfalls. Beide Beteiligten verletzten sich bei dem Unfall leicht. Im Zuge dessen weist die Polizei Viersen auf die kostenfreien Pedelec-Trainings der Volkshochschule Viersen in Zusammenarbeit mit unseren Verkehrssicherheitsberatern hin. Unter Anleitung unserer Verkehrssicherheitsberater wird theoretisch und praktisch das Pedelec fahren geübt und mögliche Gefahrenpotentiale erläutert. Auf der Homepage der Volkshochschule können Sie die nächsten Termine einsehen und sich hierfür anmelden: https://www.kreis-viersen-vhs.de/index.php?id=19&kathaupt=1&katid=791&katvaterid=779&katname=Verbraucherbildung Zum anderen besteht auch im August die Möglichkeit, mit dem Fahrrad oder Pedelec zu unserem offenen Pedelec-Parcours zu kommen und sein eigenes Geschick zu üben. Weitere Infos finden Sie hier: https://viersen.polizei.nrw/medien/pedelec-parcours-und-radwandertag / AM (647)

