Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autos stoßen zusammen - mehrere verletzte Personen

Kempen-Tönisberg (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18:45 Uhr, mussten mehrere Teams der Polizei zur Kreuzung Haag (B9) und Windmühlenweg in Kempen fahren. Dort kam es zu einem Unfall zwischen einem 34-jährigen Krefelder Autofahrer und einer 71-jährigen Autofahrerin aus Krefeld. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die 71-Jährige auf der B9 in Richtung Krefeld unterwegs war. An der Kreuzung wollte sie vermutlich nach links in den Windmühlenweg abbiegen. Den ihr auf der B9 entgegenkommenden 34-jährigen Krefelder sah sie nicht. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß der Autos kam. Durch den Unfall wurde sowohl die 71-Jährige als auch die Beifahrerin des 34-Jährigen schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gefahren.

Die Kreuzung war zur Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Haben Sie den Unfall beobachtet? Melden Sie sich gerne unter der 02162 377-0. /cb (645)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell