Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 75-Jährige verliert Kontrolle über Elektrofahrzeug - schwer verletzt

Brüggen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 08:30 Uhr, verletzte sich eine 75-jährige Frau aus Brüggen bei einem Verkehrsunfall schwer. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau auf der Herrenlandstraße in Brüggen in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Auf Grund eines erhöhten Bordsteins verlor sie vermutlich die Kontrolle über das Elektrofahrzeug und kippte zur Seite. Durch den Aufprall verletzte sie sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall allerdings nicht sahen, halfen der 75-Jährigen vor Ort und informierten die Polizei und den Rettungsdienst. /cb

