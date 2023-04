POL-WES: Dinslaken - Polizeibeamter nach tätlichem Angriff schwer verletzt

Wesel (ots) - Bereits am Donnerstag suchten wir mit einem separaten Aufruf Zeugen nach einem Unfall in Wesel, bei dem sich ein 59-jähriger Sicherungsposten der Bahn verletzte. Nach der Veröffentlichung in den Medien meldete sich eine Zeugin, die eine große Hilfe für das Verkehrskommissariat ist. Sie konnte den Kollegen den Hergang sehr gut schildern, da sie ihn gut ...

mehr