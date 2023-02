Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nächtliche Fahrstunde ohne Führerschein und Fahrlehrer

Bernkastel-Kues (ots)

Am 16.02.2023 gegen 00:10 Uhr führten Beamte der Polizei Bernkastel-Kues in einer Moselgemeinde eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei kontrollierten sie einen 29-jährigen Autofahrer. Dieser konnte keinen Führerschein vorzeigen. Im Rahmen der Kontrolle gab er an, dass er noch keinen Führerschein besitze und die Nachtzeit dazu nutze, für die bevorstehende Führerscheinprüfung zu üben. Erschwerend kam hinzu, dass der "Fahrschüler" unter Alkoholeinfluss stand. Die Übungsfahrt war somit beendet. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

