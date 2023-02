POL-PDWIL: angebliche Schlägerei im Gerolsteiner Kyllpark

Gerolstein (ots) - Am 12.02.2023 ließ sich nach Schließung der Kirche in Lissingen ein bisher unbekannter Täter in dieser einschließen. Im Anschluss enwendete er Bargeld aus einer dort aufgestellten Spendendose und verließ die Kirche, indem von er von innen die doppelflügige Türe öffnete. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tatverdächtigen dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

