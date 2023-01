Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Zusammenstoß mit Linienbus

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (19.01.). Ein 20-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 13.35 Uhr die Goerdelerstraße aus Richtung Weiherweg kommend in Fahrtrichtung Eichzagel. In Höhe der Hausnummer 38 wollte er sein Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wenden. Hierbei stieß er aus noch unklarer Ursache mit einem Linienbus, welcher ebenfalls die Goerdelerstraße in Richtung Eichzagel befuhr, zusammen. Verletzt wurde niemand.

Unfall

Fulda. Eine 21-jährige Beifahrerin aus Hosenfeld wurde bei einem Unfall am Donnerstag (19.01.) leicht verletzt. Ein 22-jähriger BWM-Fahrer befuhr mit der der Dame gegen 19.20 Uhr die Kreuzbergstraße aus Richtung Heidelsteinstraße kommend in aufsteigende Fahrtrichtung. In Höhe der Hausnummer 27 kam er auf der winterglatten Straße aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi A 6 Avant. Die 21-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Auffahrunfall

Petersberg. Bei einem Unfall am Donnerstag (19.01.) wurde eine 71-jährige Toyota-Fahrerin aus dem Landkreis Offenbach leicht verletzt. Eine 57-jährige Renault-Fahrerin befuhr gegen 15.10 Uhr die Dipperzer Straße in absteigende Richtung und musste in Höhe der Kreuzung Pacelliallee / Alte Ziegelei nach derzeitigen Erkenntnissen an einer rot zeigenden Ampel auf der dortigen Linksabbiegerspur anhalten. Die nachfolgende 71-jährige Toyota-Fahrerin hielt ebenfalls an. Ein ihr nachfolgender 38-jähriger Hyundai-Fahrer schaffte es auf der schneebedeckten Fahrbahn vermutlich nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf den Toyota auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Mit leichten Verletzungen wurde die Toyota-Fahrerin in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Alleinunfall mit anschließender Fahrerflucht

Rotenburg-Schwarzenhasel. Am Donnerstag (19.01.), gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Quad-Fahrer aus Rotenburg den Radweg - Verlängerung vom Gieseweg in Lispenhausen in Richtung Schwarzenhasel. Aus noch unklarer Ursache verlor der Fahrer auf der schneebedeckten Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Beamte kontrollierten den Mann schließlich kurze Zeit später im Nahbereich. Da der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestand, wurde eine Blutentnahme von der Staatsanwaltschaft Fulda angeordnet und der Führerschein des 40-Jährigen sichergestellt. Da der Mann sich bei dem Unfall leicht verletzt hatte, wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall

Bebra. Eine 57-jährige Twingo-Fahrerin aus Nentershausen befuhr am Donnerstag (19.01.), gegen 13.30 Uhr, die L 3250 aus Richtung Bebra-Weiterode kommend in Richtung Bebra-Iba. In Höhe der dortigen Friedrichshütte geriet sie aus noch nicht bekannter Ursache auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam schließlich an einem Abhang zum Stillstand. Die 57-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 10.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Auffahrunfall

Heringen. Am Mittwoch (18.01.), gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen die Hauptstraße (Lengerser Straße) in Richtung Pfarrstraße. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen befuhr zeitgleich die Hauptstraße aus Richtung Pfarrstraße und wollte nach derzeitigem Kenntnisstand nach links in die Leimbacher Straße einbiegen. In diesem Zusammenhang wartete er ordnungsgemäß um den von rechts kommenden Verkehr den Vorrang zu gewähren. Die Pkw-Fahrerin kollidierte dabei aus noch unbekannter Ursache mit dem stehenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Alleinunfall

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (19.01.), gegen 14 Uhr, befuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Hohenroda die K17 aus Richtung Schenklengsfeld kommend in Richtung Bad Hersfeld. Im Bereich einer dortigen Steigung kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der schneebedeckten Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Dadurch drehte sich das Fahrzeug und kam auf der hinteren Grabenwand rückwärts zur Fahrtrichtung zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (19.01.), gegen 14:50 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die L3172 aus Richtung Hohenroda in Fahrtrichtung Schenklengsfeld. Aus noch unklarer Ursache kam er dabei nach links von der winterlich bedeckten Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Graben. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfall

Schlitz-Hemmen. Am Freitag (20.01.), gegen 1:10 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrer aus Schlitz mit seinem VW Golf die Rhönstraße in Richtung Hartershausen. Dabei kam der Fahrer aus noch unklarer Ursache in einer Kurve von der winterlichen Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Straßenabsperrung. Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.300 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell