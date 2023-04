Wesel (ots) - Einen 38-jährigen Mann aus Wesel kontrollierten Polizeibeamte am Ostermontag gegen 1.40 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit einem Auto auf der Heresbachstraße. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann das Auto kurz zuvor an der Straße Am Nordglacis ...

mehr