Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Mülltonnenbrand in Brüggen - Kripo sucht Zeugen

Brüggen (ots)

In der Nacht zu Sonntag brannten gegen 03.00 Uhr Abfallcontainer am Busbahnhof auf der Borner Straße in Brüggen. Durch das Feuer wurde auch eine Trafostation beschädigt. Die Feuerwehr Brüggen löschte den Brand. Die Brandermittler der Viersener Kripo gehen davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde. Die Kripo bittet um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (642)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell