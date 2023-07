Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nachtrag zu: "Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach: Versuchtes Tötungsdelikt in Kempener Obdachloseneinrichtung"

Mönchengladbach (ots)

Wie gestern bereits berichtet hat eine Mordkommission der Polizei Mönchengladbach die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt in einer Obdachlosenwohneinrichtung in Kempen im Kreis Viersen aufgenommen. Die Ermittler führten den 53-jährigen Tatverdächtigen heute, am 2. Juli, einem Haftrichter vor, der - dem Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld folgend - Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Der Zustand des 43-jährigen Geschädigten, der nach der Tat zunächst in Lebensgefahr geschwebt hatte, ist mittlerweile stabil. Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: 02161/29 10 222 Fax: 02161/29 10 229 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell