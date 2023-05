Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Täter gelangt in ein Fahrzeug und entwendet Gegenstände im vierstelligen Bereich - Zeugen gesucht!

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus einem am Fahrbahnrad geparkten VW entwendete in der Zeit zwischen Dienstagabend, 20:30 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr ein bisher unbekannter Täter in der Straße "Alte Landstraße" Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Wie genau der Täter in das Fahrzeug gelangte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel: 06201 / 1003-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell