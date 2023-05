Polizeipräsidium Mannheim

Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf B39 schwer verletzt

Mühlhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr missachtete die 20-jährige Fahrerin eines Mercedes auf der Bruchsaler Straße in Mühlhausen, Auffahrt zur B39, die Vorfahrt einer 55-jährigen Fahrerin eines Volvos, welche die B39 von Angelbachtal in Fahrtrichtung Rauenberg bevorrechtigt befuhr. Bei der Kollision wurde beide Fahrerinnen schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Unfallaufnahme vor Ort übernommen.

