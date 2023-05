Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen PKW und Radfahrer - PM Nr.2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5500637 ) kam es am Morgen gegen 08:00 Uhr auf der B44 in Mannheim im Bereich Schienenstr. / Jakob-Faulhaber-Str. zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach aktuellen Kenntnisstand übersieht der PKW den auf dem Radweg befindlichen Fahrradfahrer beim Abbiegen. Durch den Unfall wird der Radfahrer im Bereich der Beine schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Unfallstelle ist zwischenzeitlich wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell