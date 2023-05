Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - PM Nr.2

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr ereignete sich auf der L536 zwischen Ladenburg und Schriesheim ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der 30-jährige Fahrzeugführer eines Mazda befuhr die Landstraße von Mannheim kommend in Richtung Schriesheim. An der Einmündung L536/ Weinheimer Straße musste der Pkw-Führer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein 25-jähriger Motorradfahrer, welcher mit seiner 24-jährigen Sozia auf seiner Yamaha in selber Richtung unterwegs war erkannte diesen Umstand leider zu spät und fuhr dem Pkw hinten auf. Beide Personen stürzten in der Folge zu Boden und verletzten sich schwer. Sie wurden im Anschluss mit je einem Rettungswagen in umliegende Krankehäuser verbracht. Der Fahrer des Mazda wurde nicht verletzt. An der Yamaha entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, an dem Mazda betrug der Schaden ca. 6.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die L536 zwischen der L597 und der Weinheimer Straße von 19.00 - 20.00 Uhr gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Mannheim.

