Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 12-Jähriger kollidiert mit anfahrender Straßenbahn - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich an der Straßenbahnhaltestelle "Lange Rötterstraße" ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem 12-Jährigen. An der Haltestelle "Lange Rötterstraße" stieg der Junge gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern aus der Straßenbahn aus. Als der 12-Jährige die Haltestelle in Richtung Bibienstraße überqueren wollte, setzte der Straßenbahnfahrer in mäßiger Geschwindigkeit seine Fahrt fort. Durch das Gedrängel im Haltestellenbereich wurde der 12-Jährige durch eine oder mehrere unbekannte Personen in Richtung der anfahrenden Straßenbahn geschoben, weshalb dieser mit der vorderen rechten Seite der Straßenbahn kollidierte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge zu Boden und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der 12-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können bzw. die das Geschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Tel.: 0621 / 174 -4222, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell