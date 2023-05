Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Innenstadt: Pkw aufgebrochen, Rucksack geklaut - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend, in der Zeit von 18.35 Uhr - 18.50 Uhr, entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Rucksack eines 36-Jährigen aus einem unverschlossenen Transporter. Diesen hatte der 36-Jährige zum Ausladen vor einem Restaurant in der Freßgasse in Q7 abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern oder dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

