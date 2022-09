POL-S: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Münster (ots) - Die Kriminalpolizei hat nach umfangreichen Ermittlungen am späten Donnerstagabend (22.09.2022) einen 53 Jahre alten Mann in einer Wohnung in Stuttgart-Münster festgenommen. Er soll am Freitag (16.09.2022) eine 86-jährige Frau in ihrer Wohnung an der König-Karl-Straße ...

mehr