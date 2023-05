Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: In Supermarkt eingebrochen und Tresor aufgeflext. Die Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach zwischen dem 29.04. und dem 02.05. in einen Supermarkt in der Waldhofstraße in der Neckarstadt ein. Mittels schweren Geräts verschaffte sie sich Zugang ins Gebäudeinnere ohne einen Alarm auszulösen. Anschließend öffnete sie unter Zuhilfenahme eines Trennschleifers den Tresor und entwendete mehrere tausend Euro Bargeld.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu ungewöhnlichem Lärm von schwerem Werkzeug im Bereich der Waldhofstraße im oben genannten Zeitraum, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell